Суд отказался вернуть дело основателя "Омбудсмена полиции" в прокуратуру

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Люблинский суд Москвы отказался в четверг вернуть дело основателя "Омбудсмена полиции" Владимира Воронцова в прокуратуру, несмотря на согласие с этим потерпевшего. Об этом ТАСС рассказал адвокат Воронцова Федор Аксененко.

"Сегодня на предварительном слушании было заявлено ходатайство о возврате дела Воронцова прокурору в связи с грубыми нарушениями, допущенными следствием при составлении обвинительного заключения, с ним согласился даже один из потерпевших, сотрудник ОСБ Сергей Кобелев, но суд не согласился с доводами защиты и отказал защите Воронцова в этом", - отметил Аксененко.

Другой адвокат обвиняемого, Ирина Гриненко, отметила в беседе с ТАСС, что суд также отказался отпустить Воронцова под домашний арест. "Мы ходатайствовали об изменении нашему подзащитному меры пресечения, считаем, что основания для содержания его в СИЗО отпали. Тем более у него сегодня день рождения. Мы просили перевести Воронцова под домашний арест. Суд отказал нам в этом и назначил рассмотрение дела по существу на 14:00 29 декабря. Данное решение защита обжалует в ближайшее время", - заключила она.

Бывший сотрудник органов внутренних дел Владимир Воронцов обвиняется в вымогательстве, распространении порнографии, клевете и публичном оскорблении представителя власти. Свою вину он не признает. По версии следствия, в октябре 2017 года Воронцов вымогал у бывшего сотрудника московской полиции 300 тыс. рублей за нераспространение его фотографий интимного характера. Не получив денег, он опубликовал снимки в одном из своих сообществ в соцсети. В сентябре 2018 года и в феврале 2020 года он распространил в соцсети интимные фотографии другого полицейского. В феврале, угрожая распространением фотографий интимного характера, он вымогал у сотрудника полиции 30 тыс. рублей. Кроме того, в созданном им сообществе Воронцов опубликовал записи, оскорбляющие сотрудников органов внутренних дел, а также материалы, содержащие заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство одного из адвокатов.

В новость были внесены изменения (21:47 мск) — передается с уточнением фамилии адвоката - Гриненко