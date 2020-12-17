Проблему подачи воды в Новороссийске по графику полностью решат в 2022 году

КРАСНОДАР, 17 декабря. /ТАСС/. Проблема подачи воды в городе Новороссийск по графику полностью будет решена в 2022 году. Этого удастся добиться благодаря серьезной реконструкции и перестройки Троицкого группового водопровода, который питает город, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В ходе ежегодной пресс-конференции в четверг президент РФ затронул тему наличия проблем с водоснабжением в Крыму и в Краснодарском крае, в частности в Новороссийске и Геленджике.

"И Новороссийск, и Геленджик питает водой Троицкий групповой водопровод. <…> Три года назад мы выделили 10 млрд рублей на то, чтобы не чинить старый Троицкий групповой в, а параллельно построить новый. Я могу смело сказать, что в 2022 году проблема подачи воды в Новороссийск по графику уйдет", - сказал Кондратьев.

Он уточнил, что реконструкция водопровода может гарантировать решение проблемы дефицита воды в городах Новороссийск и Геленджик.

По данным "Кубаньводкомплекса", Троицкий групповой водопровод был введен в строй в 1971 году, он обслуживает Новороссийск, Геленджик и Крымск, а также населенные пункты побережья Черного моря. Также сообщалось, что около 12 млрд рублей планируется выделить на реконструкцию трех магистральных водопроводов в Краснодарском крае, обеспечивающих водой жителей курортных городов.

Ситуация с водоснабжением на Кубани

В этом году из-за отсутствия продолжительных осадков обмелели собственные источники водоснабжения таких крупных курортных городов, как Геленджик и Новороссийск, в разгар туристического сезона местные власти были вынуждены ввести графики подачи воды населению. Бесперебойное водоснабжение Новороссийска на 70% зависит от Троицкого группового водопровода, на остальные 30% - от собственных источников, среди которых Неберджаевское водохранилище, уровень воды в котором достиг критического значения, и обмелевшие ранее Пенайские источники. Специалисты Южморгеологии ранее определили пять приоритетных участков недалеко от Геленджика, где могут располагаться источники воды. Планируется провести их исследование.

Метеорологи назвали 2020 год одним из самых засушливых в истории. В некоторых муниципалитетах Краснодарского края, в том числе в курортных населенных пунктах, больше полугода не было продолжительных осадков, дожди были кратковременными или "залповыми", вода моментально стекала в море.