В Кирове начался третий этап испытаний вакцины от коронавируса центра им. Чумакова

ТАСС, 17 декабря. Третий этап второй фазы испытаний вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН, начался в Кировской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой правительства региона.

"В Кировской области начался третий этап испытаний вакцины от коронавируса, разработанной институтом им. М. П. Чумакова. 10 новых добровольцев приняли участие в третьем этапе второй фазы испытаний", - отмечается в сообщении.

Как отметила руководитель центра клинических исследований Кировского государственного медуниверситета, главный исследователь изучения эффективности и безопасности вакцины института им. Чумакова Надежда Яговкина, существуют четыре фазы клинических испытаний вакцины. Первый прошел в Новосибирске, второй - в Кирове, где было привито 70 человек. В настоящее время они ведут свой обычный образ жизни, медики следят за их самочувствием. На третьем этапе в вакцинации приняли участие 10 добровольцев, они чувствуют себя хорошо.

"Уже вакцинировались 10 добровольцев, у которых мы будем изучать эффективность и безопасность вакцины в плане временном. Это может показать, как долго действует наша вакцина, как часто человеку нужно будет вакцинироваться - раз в год, раз в два года, какой титр антител сохраняется в течение какого периода времени", - приводятся в сообщении слова Яговкиной.

Те, кто получил вакцину, будут находиться под контролем врачей 42 дня. Затем каждый месяц на протяжении полугода они должны проходить врачебный осмотр, чтобы можно было отследить, на какое время после прививки сохраняется иммунитет к коронавирусной инфекции. Участниками испытаний стали здоровые люди в возрасте от 18 до 60 лет, не болевшие ранее коронавирусом. Они прошли предварительный медосмотр и сдали необходимые анализы, вакцина им вводится двукратно через определенный промежуток времени.

Клинические испытания цельновирионной инактивированной вакцины от коронавируса, разработанной в центре им. Чумакова, начались в сентябре 2020 года в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Кирове.