Суд рассмотрит по существу иск "Царьграда" к Google 26 января 2021 года

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы 26 января 2021 года рассмотрит по существу иск телеканала "Царьград" к компании Google по поводу блокировки канала на платформе YouTube. Об этом ТАСС сказал пресс-секретарь учредителя телеканала Валерий Рукобратский.

"26 января будет основное заседание, рассмотрение исковых требований по существу", - проинформировал собеседник агентства.

Он также рассказал, что на предварительном заседании суд вынес определение, суть которого сводится к тому, что к процессу привлекаются все три ответчика - в данном случае это Google Ireland Limited (Ирландия), Google LLC (США), ООО "Гугл".

"До этого Google Ирландия и Google США заявляли, что рассмотрение исковых требований находится вне юрисдикции российского суда, поскольку [они] не имеют договорных отношений с телеканалом "Царьград". Теперь суд вынес определение, что это не так, и они несут ответственность перед российским законодательством в рамках заключаемых с пользователями соглашений в сети интернет", - сказал Рукобратский.

По его словам, суд также привлек Роскомнадзор в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования. Представитель Роскомнадзора в судебном процессе поддержал исковые требования "Царьграда" о разблокировке канала на платформе YouTube в полном объеме, мотивируя недопустимостью цензуры СМИ на территории России, добавил он.

История вопроса

В конце июля "Царьград" сообщил о блокировке его канала с более чем миллионом подписчиков на платформе YouTube. Как поясняли в Google, аккаунт телеканала был заблокирован в связи с "нарушением экспортного законодательства". Председатель совета директоров группы компаний "Царьград" Константин Малофеев находится под санкциями США с 2014 года.

6 августа "Царьград" и правозащитный центр Всемирного русского народного собора направили обращение в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой принять меры по восстановлению заблокированного аккаунта телеканала в YouTube.