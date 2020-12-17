В Петербурге умер один из последних участников парада Победы в Ленинграде 1945 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Один из последних участников парада Победы в Ленинграде 1945 года Исаак Морштейн умер в Петербурге на 93-м году жизни. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Фрунзенского района.

"Исаак Михайлович Морштейн, председатель комиссии по патриотическому воспитанию Совета ветеранов Фрунзенского района, один из последних участников парада Победы в Ленинграде, умер на 93-м году жизни. Он всегда активно участвовал в жизни района, был отличным, скромным, жизнерадостным человеком. Когда его портрет в День Победы выставляли на "Аллее Славы", даже стеснялся этого", - сказали в пресс-службе.

Собеседник агентства отметил, что сотрудники администрации Фрунзенского района восприняли известие о смерти ветерана как личную утрату. Последние годы Исаак Морштейн постоянно общался с молодежью, вырастил не одно поколение молодых активистов и волонтеров.

Исаак Морштейн родился в городе Полтава Украинской ССР, в 1928 году вместе с семьей переехал в Ленинград. Когда началась Великая Отечественная война, учился в школе, в составе комсомольских отрядов гасил фугасные бомбы, дежурил в бомбоубежищах, искал детей, оставшихся сиротами. В 1943 году был призван добровольцем в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. После учебы в звании младший сержант был направлен в 134-й гвардейский артиллерийский полк 64-й гвардейской стрелковой дивизии в составе 30-го гвардейского стрелкового корпуса.

Исаак Морштейн освобождал Прибалтику, был участником Таллинской наступательной операции. День Победы он встретил в Курляндии. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями "За Отвагу", "За оборону Ленинграда", медалью Жукова и другими знаками отличия.