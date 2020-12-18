Эксперты FDA США рекомендовали регулятору одобрить вакцину Moderna от коронавируса

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. Профильный комитет Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) при Министерстве здравоохранения и социальных служб США в четверг практически единогласно рекомендовал руководству регулятора одобрить обращение американской компании Moderna за регистрацией их вакцины от нового коронавируса по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах. Трансляция заседания комитета велась на сайте ведомства.

Прививку рекомендовано делать совершеннолетним американцам. Препарат одобрили 20 экспертов, один воздержался.

11 декабря FDA одобрило вакцину, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech. При этом в четверг в начале проводившегося в режиме видеоконференции голосования комитета экспертам в связи с технической ошибкой было предложено вновь проголосовать за вакцину Pfizer и BioNTech. Через несколько минут текст вопроса, который высвечивался на мониторах голосовавших, был изменен.

В понедельник в США началось применение препарата Pfizer и BioNTech. Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар ранее выразил надежду, что до конца месяца порядка 20 млн американцев получат вакцину, к концу января число проведенных вакцинаций достигнет 50 млн, а в феврале - 100 млн.

Как сообщала во вторник газета The New York Times, решение по вакцине, разработанной Moderna, американский регулятор может принять уже 18 декабря. В опубликованном ранее пресс-релизе компания заявила, что эффективность ее вакцины против коронавируса нового типа превышает 94%. В исследовании препарата приняли участие 30 тыс. человек.