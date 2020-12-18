Конгрессмен, которого Байден хочет назначить советником, заразился коронавирусом

Как следует из документа, "тест Ричмонда на заражение COVID-19 дал положительный результат". Конгрессмен в последнее время "не находился непосредственно рядом с Байденом". В заявлении уточняется, что конгрессмен посещал митинг в Джорджии во вторник, на котором также был Байден. Они говорили менее 15 минут на открытом воздухе, оба были в масках.

По словам представителя переходной команды, избранному президенту США в четверг также сделали тест на заражение коронавирусом. Байден не был инфицирован.

Ричмонд был сопредседателем предвыборной кампании Байдена. Избранный президент заявил, что намерен назначить его своим старшим советником. Кроме того, ожидается, что Ричмонд после инаугурации Байдена будет заниматься в Белом доме связями с общественностью и СМИ. Конгрессмен вошел в комитет, который организовывает инаугурацию демократа.