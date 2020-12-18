Автоколонна МЧС России доставила в Нагорный Карабах новую партию гуманитарной помощи

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Российские спасатели доставили в населенные пункты Нагорного Карабаха новую партию гуманитарной помощи, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе МЧС РФ.

"15 грузовых машин МЧС России доставили прибывшую накануне железнодорожным транспортом гуманитарную помощь в распределительные пункты в Степанакерте, Мартуни, Мардакерте и Аскеране. Всего - 80 тонн необходимого для помощи пострадавшего населения груза", - сказали в ведомстве.

В груз вошли электростанции, стройматериалы, пожарные автоцистерны и бытовые принадлежности. Они будут распределены среди пострадавших населенных пунктов.

Ранее по железной дороге в Армению было доставлено 1 200 тонн гуманитарной помощи, которая постепенно будет направляться в Нагорный Карабах.

27 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, на спорной территории начались активные бои. 9 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документом предусмотрено размещение в регионе российских миротворцев. 13 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о создании межведомственного центра гуманитарного реагирования для Нагорного Карабаха. В его состав вошли представители МЧС, МИД и ФСБ, представители других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. Решение организационных вопросов возложено на Минобороны. Российские спасатели прибыли в регион 16 ноября.