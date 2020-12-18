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Пандемия COVID-19

Концертный зал в Красноярске, где выступала Zivert, оштрафовали на 200 тыс. рублей

Концерт прошел 4 декабря

КРАСНОЯРСК, 18 декабря. Концертный зал "Гранд холл" в Красноярске оштрафован на 200 тыс. рублей за нарушения требований по профилактике коронавируса при проведении концерта певицы Юлии Зиверт (Zivert). Об этом в пятницу сообщает официальный Telegram-канал регионального управления Роспотребнадзора.

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Концерт певицы прошел 4 декабря. На видео, распространенном в социальных сетях, зрители находятся без соблюдения социальной дистанции, а часть - без масок. По данному факту Роспотребнадзор объявил о проведении проверки.

"В ходе проверки выявлены нарушения требований санитарного законодательства и материалы административного производства были направлены в суд для решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности. Решением районного суда г. Красноярска ООО "Гранд холл" признано виновным в совершении административного правонарушения и назначен штраф 200 000 рублей", - говорится в сообщении.

Zivert (Юлия Зиверт) - российская поп-певица, ставшая широко популярной в конце 2018 года после выхода трека "Life".

Теги
РоссияКрасноярский крайПандемия COVID-19
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