Суд обязал ПФР предоставить ветерану войны из Кузбасса соцвыплаты к 75-летию Победы

КЕМЕРОВО, 18 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Кемеровской области через суд потребовала от местного отделения Пенсионного фонда РФ предоставить 92-летнему ветерану Великой Отечественной войны 95 тыс. рублей социальных выплат, которые он должен был получить в связи с 75-летием Победы. При обращении в ПФР ветеран получил неправомерный отказ, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.

"92-летний мужчина в 1951 году участвовал в боевых операциях по ликвидации националистического подполья. В 2020 году он обратился в ПФР за получением ежегодной и единовременной социальных выплат в соответствии с указами президента РФ "О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан ко Дню Победы" и "О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Однако ему неправомерно было отказано, поскольку он не принимал непосредственного участия в войне 1941-1945 годов", - поясняют в прокуратуре.

После отказа ПФР мужчина обратился в прокуратуру, там провели проверку и обратились в суд для защиты интересов ветеранов. Центральный районный суд требования прокурора удовлетворил. В настоящий момент вся сумма в размере 95 тыс. рублей ветерану Великой Отечественной войны выплачена.