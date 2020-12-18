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Мишустин обсудил с главным раввином России важность межконфессионального диалога

Стороны обменялись мнениями по вопросам развития взаимоотношений государства с религиозными объединениями
Главный раввин России Берл Лазар и премьер-министр России Михаил Мишустин Александр Астафьев/POOL/ТАСС
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Главный раввин России Берл Лазар и премьер-министр России Михаил Мишустин
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин провел встречу с главным раввином России Берлом Лазаром, во время которой глава российского кабмина подчеркнул важность работы по развитию межконфессионального диалога и сохранению культурного многообразия. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба правительства.

"Основной темой беседы стали вопросы развития взаимоотношений государства с религиозными объединениями, - говорится в сообщении. - Председатель правительства подчеркнул важность работы Федерации еврейских общин России, направленной на развитие межконфессионального диалога и сохранение культурного многообразия".

Отмечается, что во время беседы Мишустин и Лазар обсудили и дальнейшие шаги, направленные на поддержание атмосферы согласия и взаимоуважения в обществе. "Председатель правительства также поздравил главного раввина России с Ханукой - иудейским праздником света, который в этом году отмечается с 10 по 18 декабря", - добавили в кабмине.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияЛазар, Берл
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