Мишустин обсудил с главным раввином России важность межконфессионального диалога

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин провел встречу с главным раввином России Берлом Лазаром, во время которой глава российского кабмина подчеркнул важность работы по развитию межконфессионального диалога и сохранению культурного многообразия. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба правительства.

"Основной темой беседы стали вопросы развития взаимоотношений государства с религиозными объединениями, - говорится в сообщении. - Председатель правительства подчеркнул важность работы Федерации еврейских общин России, направленной на развитие межконфессионального диалога и сохранение культурного многообразия".

Отмечается, что во время беседы Мишустин и Лазар обсудили и дальнейшие шаги, направленные на поддержание атмосферы согласия и взаимоуважения в обществе. "Председатель правительства также поздравил главного раввина России с Ханукой - иудейским праздником света, который в этом году отмечается с 10 по 18 декабря", - добавили в кабмине.