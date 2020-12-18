Бывший президент Бурунди Пьер Буйоя умер от последствий COVID-19

ТАСС, 18 декабря. Бывший президент Бурунди Пьер Буйоя умер в Париже в возрасте 71 года от последствий заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Об этом сообщило в пятницу агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на родственников политика.

"Буйоя умер вечером 17 декабря во французской столице, у него был коронавирус", - цитирует оно члена семьи экс-президента.

Пьер Буйоя дважды занимал пост президента Бурунди - с осени 1987 года по лето 1993 года и с лета 1996 года по весну 2003 года. Оба раза он приходил к власти в результате военных переворотов. До конца ноября текущего года Буйоя был представителем Африканского союза по Мали и региону Сахель.

В октябре Буйоя был заочно приговорен судом в Бурунди к пожизненному заключению за убийство в 1993 году президента страны Мельхиора Ндадайе. Ндадайе стал 1 июня 1993 года первым президентом Бурунди, избранным путем всеобщего и прямого голосования на многопартийной основе. Он был убит через четыре месяца после выборов. Суд признал причастным к его смерти Пьера Буйоя, однако бывший президент объявил о своей невиновности и заявил, что будет добиваться отмены приговора.