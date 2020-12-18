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Пандемия COVID-19

Макрон находится на самоизоляции в загородной резиденции в Версале

У президента Франции проявляются симптомы заболевания - кашель, усталость и повышенная температура

ПАРИЖ, 18 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон, у которого ранее был диагностирован коронавирус, находится на самоизоляции в своей загородной резиденции Лантерн в Версале (департамент Ивелин). Об этом сообщил в пятницу телеканал BFM.

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По его сведениям, французский лидер покинул Елисейский дворец в четверг вечером. Отмечается, что его супруги Брижит Макрон, результаты теста на коронавирус которой оказались отрицательными, с ним нет.

Как отмечают специалисты, президент Франции должен находиться на самоизоляции не меньше семи дней. По информации BFM, у Макрона наблюдаются симптомы заражения - кашель, усталость, повышенная температура.

Ранее в четверг пресс-служба Елисейского дворца сообщила о том, что Эмманюэль Макрон сдал тест на коронавирус, и его результат оказался положительным. В администрации президента заявили, что французский лидер "продолжит работать и осуществлять свою деятельность удаленно".

Вслед за Макроном на самоизоляцию был вынужден уйти премьер-министр Франции Жан Кастекс. Глава правительства уже сделал ПЦР-тест на COVID-19, он дал отрицательный результат.

Теги
ФранцияМакрон, ЭмманюэльПандемия COVID-19
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