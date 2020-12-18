На Кубани свободно 10% коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусом

КРАСНОДАР, 18 декабря. /ТАСС/. Резерв свободного коечного фонда для лечения заразившихся коронавирусом в Краснодарском крае составляет 10%, в преддверии начала зимнего туристического сезона в регионе перепрофилируют еще две медицинские организации. Об этом сообщил на брифинге замначальника управления организации медпомощи населению краевого Минздрава Юрий Сарычев.

"Свободный коечный фонд составляет около 10%. Принято решение о развертывании еще двух стационаров в городе Сочи и в городе Туапсе. Эти мероприятия проводятся еще и с учетом предстоящего зимнего курортного сезона и естественно увеличения количества отдыхающих на побережье", - сказал Сарычев, уточнив, что в Сочи и Туапсе под оказание помощи заразившимся коронавирусом перепрофилируют местные медицинские организации.

По его словам, на данный момент медицинскую помощь заразившимся коронавирусом пациентам оказывают 25 медицинских организаций с общим коечным фондом 6 051 место. "Коэффициент распространения за последнюю неделю заболевания новой коронавирусной инфекцией [составляет] 1,04. У нас имеется незначительный, но прирост заболеваемости - на 4%", - добавил он, уточнив, что более 8 тыс. пациентов обеспечены бесплатными препаратами для лечения в амбулаторных условиях.

В регионе действуют четыре активных очага заражения коронавирусом, 24 человека инфицированы, в контакте с ними находились еще 120 человек. Два из этих очагов расположены в медицинских организациях.

Ранее пресс-служба администрации края сообщала, что Краснодарский край в предстоящие новогодние праздники планирует принять около 400 тысяч туристов. Наибольшая загрузка по доле бронирований отмечается в Сочи, где расположены горнолыжные курорты, там уже нет свободных мест, средства размещения забронированы на 100%.