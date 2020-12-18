Джимми Картер объявил о решении вакцинироваться от COVID-19

НЬЮ-ЙОРК, 18 декабря. /ТАСС/. Бывший президент США 96-летний Джимми Картер сообщил о намерении вакцинироваться от COVID-19. Соответствующая информация размещена в пятницу на странице неправительственной организации "Центр Картера" в Twitter .

"Проконсультировавшись со своими врачами, Картер выразил намерение получить вакцину от COVID-19, когда она будет для него доступна", - говорится в публикации.

Ранее о готовности публично привиться от коронавируса заявили бывшие президенты США Джордж Буш - младший, Билл Клинтон и Барак Обама. Они выразили надежду, что их пример поможет американцам принять решение о вакцинации.

Джимми Картер является самым возрастным из ныне живущих бывших американских лидеров. Он был президентом с 1977 по 1981 год. При Картере США и СССР в 1979 году подписали Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-2). Однако в связи с вводом советских войск в Афганистан Картер принял решение не передавать этот документ на одобрение в Сенат, запретил поставки пшеницы из США в СССР и распорядился бойкотировать Олимпийские игры в Москве.

После ухода из Белого дома Картер получил Нобелевскую премию мира. Награда ему была присуждена в 2002 году за усилия по мирному разрешению международных конфликтов и борьбу за права человека. Картер является автором более 20 книг, в том числе мемуаров, сборника стихотворений и книги для детей, которую проиллюстрировала его дочь.

Всего, по информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 17,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 310 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.