В Турции прошли поминальные мероприятия в честь годовщины гибели Андрея Карлова

АНКАРА, 18 декабря. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Поминальные мероприятия в честь годовщины гибели Героя России Андрея Карлова прошли в пятницу в Турции.

Церемонии, посвященные памяти посла России в Турции, погибшего в результате террористического нападения четыре года назад, прошли в посольстве РФ в Анкаре. Сотрудники российских загранучреждений днем возложили цветы к памятнику Карлову, установленному в посольстве. В церемонии приняли участие в том числе послы Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Туркменистана.

"Мы помним и любим Андрея Геннадьевича. В этом году провели церемонию в память о нем с учетом санитарно-эпидемиологических мер", - сообщил российским журналистам посол РФ в Турции Алексей Ерхов.

Посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре, нападавший - полицейский Мевлют Мерт Алтынташ - ликвидирован. В МИД РФ произошедшее квалифицировали как теракт, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма". Посмертно Карлову было присвоено звание Героя России.

Слушания по делу об убийстве Андрея Карлова продолжаются во втором суде Анкары по особо тяжким преступлениям.