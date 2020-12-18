Врач, на которого пожаловался житель Алакуртти, намерена обратиться в следственные органы

"Нет особого желания работать с подобными людьми, я не буду обманывать. Человек оболгал, я решаю вопрос о подаче заявления в следственные органы за клевету", - сказала Яковлева на встрече с журналистами в амбулатории Алакуртти.

Накануне на ежегодной пресс-конференции Путин зачитал письмо Юрия Краснянского, в котором говорилось, что в населенном пункте работает всего "одна машина с одним фельдшером". Также обратившийся заявил, что единственному работающему в селе фельдшеру 86 лет, и в силу возраста он не может поставить корректный диагноз. Однако после оперативной проверки местными властями данная информация не подтвердилась.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис установил, что фельдшеру 66 лет, а не 86. Он также попросил жителей региона корректно относится к медицинским работникам, призвал не принижать их профессиональный уровень. Кроме того, он отметил, что в селе есть два врача-педиатра, стоматолог и лаборант. По словам Чибиса, несмотря на то, что по нормативам на 10-тысячный поселок положена одна машина скорой помощи, в Алакуртти живет более 3 тыс. человек, там два автомобиля скорой помощи, полностью укомплектованные необходимыми медработниками и четырьмя водителями.

Также зампред комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор от региона Татьяна Кусайко сообщила ТАСС в четверг, что после заявления Краснянского врач изъявила желание уволиться. На встрече с журналистами в пятницу Яковлева сказала, что увольняться не будет. Сам Краснянский в разговоре с журналистами сказал, что приносит медику свои извинения.