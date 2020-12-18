Власти Петербурга заявили, что бизнесмены стали реже нарушать режим ограничений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Число нарушений бизнесом установленных в Санкт-Петербурге противоэпидемических мер сократилось с начала месяца более чем в 2,5 раза. Об этом сообщил в пятницу заместитель председателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов на брифинге, посвященном борьбе с коронавирусом.

"Динамика исключительно положительная, это стоит отметить. В целом выявление нарушений за месяц осуществления последних контрольных мероприятий снизилось с 37% до 14%", - сказал Ситов.

По его словам, незначительные нарушения фиксируются в кафе в центре города. "Вчерашний рейд, который мы со средствами массовой информации осуществляли, практически не выявил нарушений во всех районах, за исключением Центрального. То есть во многих районах действительно оказались закрыты заведения после 23 часов и не осуществляли работу", - пояснил зампред комитета.

Он добавил, что в Петербурге усиливается контроль за соблюдением действующих мер заведений общественного питания в городе по поручению губернатора города Александра Беглова.

Рестораны, бары и кафе в Петербурге могут работать до 23:00 мск, такое решение было принято для предотвращения распространения коронавируса. Власти Санкт-Петербурга также объявили о беспрецедентных ограничениях на период новогодних каникул, запретив работу кафе, ресторанов с 30 декабря по 3 января, а музеев, театров и концертов - с 30 декабря по 10 января.

По последним данным, в Петербурге выявили 193 300 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 111 781 человек, умерли 6 692. За последние сутки в городе выявили 3 757 случаев заражения.