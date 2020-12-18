Около 1 тыс. человек приняли участие в международной зимней исторической школе

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Международная зимняя историческая школа для иностранных студентов "Вторая мировая война в историографии и в исторической памяти" приняла около 1 тыс. участников в формате онлайн. Об этом сообщил в пятницу председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"Международная зимняя школа Российского исторического общества, проходящая в Татарстане, в древнем Болгаре, объединила более 50 студентов из разных стран, активных и деятельных молодых людей, интересующихся Россией, ее историей, культурой и языком. Все эти дни около 1 тыс. человек следили за занятиями школы в режиме онлайн, что говорит нам о востребованности этого формата. Думаю, в будущем такие встречи вполне могут стать доброй традицией", - сказал он в видеообращении.

По словам Нарышкина, в этом году в связи с 75-й годовщиной Великой Победы программа школы была посвящена Второй мировой войне. "Даже сегодня, спустя многие десятилетия, глобальные последствия этого конфликта по-прежнему оказывают огромное влияние на судьбы мира, формируют наши представления о должном и недопустимом в международной политике", - считает он.

Международная зимняя историческая школа для иностранных студентов проводится в два этапа. Первый стартовал 15 декабря и завершится 19 декабря 2020 года. Вторая часть проекта будет проводиться в феврале 2021 года. Школа проходит на площадке Болгарского музея-заповедника.

Очно участниками стали 50 иностранных студентов из 16 стран мира, обучающиеся в Казанском федеральном университете, МГИМО, Нижегородском государственном университете им. Н. И. Лобачевского, а также студенты из Франции, Китая, Болгарии, Турции, Индии, Колумбии, Индонезии, Перу, Сирии, Белоруссии, Бенина, Ирака, Азербайджана, Туркмении, Узбекистана, Афганистана.

Как подчеркнул председатель РИО, чем дальше в прошлое уходит война, тем чаще возникает необходимость призывать не забывать о ее уроках. "Однако, чтобы о чем-то помнить, необходимо об этом знать, владеть всей полнотой проверенной и актуальной информации. Для этого на протяжении четырех дней перед вами выступали ведущие российские историки, представители крупнейших музеев и архивов, университетов и академических институтов", - отметил Нарышкин.

Программа и лекторы

Программу школы составили 16 вебинаров от российских и зарубежных экспертов. В число лекторов вошли: директор Института российской истории РАН, член президиума РИО Юрий Петров, председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский, ректор Государственного академического университета гуманитарных наук Денис Фомин-Нилов, научный руководитель Российского государственного архива социально-политической истории Андрей Сорокин, научный сотрудник Германского исторического института Сергей Кудряшов, французский семиотик и лингвист Мариэтта Дарриганд, британский исследователь в области прав человека Элли Кин, старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Дмитрий Суржик и другие специалисты.

На лекциях были освещены вопросы сохранения исторической памяти о Второй мировой войне в современном мире и роли архивов в расширении ее пространства. Помимо этого, обсуждались преступления нацистов на оккупированных территориях советских республик, партизанское движение и крупнейшие восстания заключенных в лагерях смерти.

Нарышкин выразил убежденность, что новые знания и знакомства, приобретенные на лекциях школы, будут полезны участникам и помогут лучше ориентироваться в современных информационных потоках, глубже понимать страну, отличать правду от вымысла. "Надеюсь, что с годами вы не утратите живого интереса к российской истории, а, напротив, продолжите ее изучение, опираясь на подлинные источники, грамотно написанные книги и проверенные интернет-ресурсы", - указал он.

Международная зимняя историческая школа организована Российским историческим обществом при поддержке фонда "История Отечества" и во взаимодействии с представительством РФ при Совете Европы. Операторами выступили Институт международных отношений Казанского федерального университета и Институт культурного наследия и управления. Проект реализуется во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина о проведении ежегодных летних и зимних международных исторических школ для молодых исследователей и педагогов, а также реализации гуманитарных и образовательных проектов, направленных на сохранение исторической памяти и противодействие фальсификации истории.