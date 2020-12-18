Яровая призвала ввести фиксированные тарифы на утилизацию медотходов

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая призвала ввести фиксированную тарификацию услуг по утилизации медицинских отходов, чтобы не допустить их удорожания в связи с введением новых требовании безопасности.

"Мы полагаем, что должна быть проведена фиксированная тарификация по утилизации именно медицинских отходов, потому что речь идет о бюджетах регионов и муниципалитетов", - сказала парламентарий в пятницу на заседании президиума Совета законодателей. По ее словам, нельзя допустить ситуации, когда "новые справедливые дополнительные требования к безопасности" приведут к завышению тарифов для медучреждений.

"Наверное, есть смысл нам просить правительство Российской Федерации на уровне межведомственного взаимодействия все-таки выработать единые регламенты, которые бы сняли противоречия и по вопросам утилизации медицинских отходов, и по поводу контроля за состоянием почвы, чтобы это все-таки была системная работа", - добавила депутат.