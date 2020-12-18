В Саратовской области продлили режим самоизоляции для пожилых

САРАТОВ, 18 декабря. /ТАСС/. Власти Саратовской области продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет до 4 января. Об этом сообщает региональный оперативный штаб в пятницу.

"В Саратовской области руководителям организаций, деятельность которых не приостановлена, рекомендуется продлить до 4 января следующего года режим самоизоляции работникам старше 65 лет, имеющих хронические заболевания", - говорится в сообщении, опубликованном оперштабом. Уточняется, что руководители организаций обязаны соблюдать на предприятиях масочный режим, проводить дезинфекцию.

В Саратовской области также действует запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе банкетов и корпоративов, на базе санаториев, гостиниц и турбаз области с 8 декабря, запрет на работу детских игровых площадок и игровых комнат на объектах с массовым пребыванием людей, запрет на проведение развлекательных мероприятий в торговых центрах.

Общее количество заболевших COVID-19 в регионе составляет на 18 декабря 31 827 человек. Выздоровели 27 162 человека.