Швея из ивановской Кинешмы стала лучшей в России

ТАСС, 18 декабря. Швея из Кинешмы Ивановской области Наталья Алетина стала лучшей швеей России, победив во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства "Лучший по профессии". Об этом в пятницу сообщает пресс-служба правительства Ивановской области.

"По итогам конкурсных испытаний кинешемская швея Наталья Алетина с результатом более 88 баллов стала победителем федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в номинации "Лучшая швея". Второе место заняла Галина Пояркова из Калужской области, бронзу завоевала представительница Красноярского края Елена Кустова", - говорится в сообщении.

Как уточнили в правительстве региона, в финале конкурса участники демонстрировали знания технологии швейного производства и мастерство в изготовлении швейных изделий высокого качества, отвечали на теоретические вопросы, а в качестве практического задания сшили женское платья из хлопчатобумажной ткани.

Всероссийский конкурс профессионального мастерства "Лучший по профессии" ежегодно проводится Минтрудом РФ совместно с региональными органами власти, общероссийскими объединениями профсоюзов и общероссийскими объединениями работодателей с 2012 года. За все время проведения конкурса в нем приняли участие более 15 тыс. представителей разных профессий, 135 человек стали победителями и призерами конкурса.

Победители федерального этапа конкурса получают премию в размере 300 тыс. рублей, занявшие второе и третье места награждаются призами в размере 200 тысяч и 100 тысяч рублей соответственно.