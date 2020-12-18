Умер основатель отечественной школы кинокаскадеров Александр Массарский

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Выдающийся тренер по дзюдо, основатель отечественной школы кинокаскадерского искусства, дублер Павла Луспекаева в "Белом солнце пустыни" Александр Массарский умер в ночь на пятницу в возрасте 93 лет. Об этом сообщается на сайте Федерации дзюдо России.

"В ночь на 18 декабря на 94-м году жизни скоропостижно скончался Заслуженный тренер России по дзюдо, обладатель награды "золотой пояс дзюдоиста" Федерации дзюдо России Александр Самойлович Массарский", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Массарский был ярким представителем ленинградской тренерской школы дзюдо и самбо, по праву считавшейся одной из сильнейших в СССР. Участвовал в подготовке 12 мастеров спорта СССР по дзюдо и четырех Заслуженных тренеров России, среди которых был и Анатолий Рахлин.

Помимо работы в профессиональном спорте, Массарский стал основателем отечественной школы каскадерского киноискусства, участвовал в съемках более 260 фильмов, в их числе - "Белое солнце пустыни", "Звезда пленительного счастья", "Найти и обезвредить", "Мертвый сезон", "Стрелы Робин Гуда", "Два билета на дневной сеанс", "34-й скорый" и многие другие.

В федерации отметили, что Массарский также является автором более 150 научных работ и патентов на изобретения в разных областях науки и техники. "Многие образцы сконструированной им аппаратуры для подводных фото-, кино- и видеосъемок до сих пор выпускаются в Санкт-Петербурге на заводе ЛОМО. Созданный Александром Самойловичем во время работы в "Военмехе" (Ленинградский механический институт - прим. ТАСС) спектральный телескоп используется на Международной космической станции", - сказано в сообщении.