В Екатеринбурге открылся музей имени Юрия Левитана

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Музей военной истории "Свердловск: говорит Москва", посвященный периоду жизни диктора Юрия Левитана в годы войны, открылся в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС.

Во время Великой Отечественной войны Левитан был эвакуирован в Свердловск (ныне Екатеринбург), где несколько лет озвучивал сводки Советского информбюро из подвального помещения дома Первушина, где была размещена студия. Открыть музей планировалось ко дню его рождения 2 октября, но позже в связи с пандемией открытие перенесли.

"Сегодня открывается Военный музей, музей Левитана, причем в том самом историческом месте, где была оборудована студия, где на протяжении многих лет звучал голос легендарного диктора. Я благодарю всех, кто приложил свои усилия, талант для того, чтобы экспозиция получилась такой живой, такой интересной. И нам кажется, что еще одна страница истории Великой Отечественной войны будет более доступна для молодых людей", - сказала министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина на церемонии открытия музея.

Музей расположился в доме №28 на улице 8 Марта - именно здесь располагалась студия, откуда в годы войны вещал Левитан. И одна из тем экспозиции посвящена развитию радиосвязи в 1930-1940-е и последующие годы. "Здесь расположен уникальный предмет, на поиски которого потратили очень много времени, - это радиостанция, 1943 год. Она использовалась на фронте, но великолепно сохранилась", - рассказали в музее.

При этом гости узнают не только о периоде жизни Левитана в Свердловске и радиовещании тех лет, но и о военном периоде жизни города в целом - о медицине, культуре, повседневной жизни людей. Здесь также представили подлинные предметы времени Великой Отечественной войны из разных сфер, в том числе предметы быта советских солдат, а мультимедийность экспозиции позволит привлечь к изучению истории людей разного возраста.

Юрий Левитан (1914 - 1983) - диктор Всесоюзного радио Государственного комитета СМ СССР по телевидению и радиовещанию, народный артист СССР.