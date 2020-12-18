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Кабмин выделил 1 млрд рублей на внедрение цифровых образовательных технологий

Средства пойдут на приобретение образовательного контента в рамках реализации федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1 млрд рублей Министерству просвещения России на внедрение современных цифровых образовательных технологий. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Выделить Минпросвещения России в 2020 году из резервного фонда правительства бюджетные ассигнования в размере 1 000 000 тыс. рублей на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению современных цифровых образовательных технологий в сфере образования", - говорится в распоряжении.

Уточняется, что средства пойдут на приобретение образовательного контента в рамках реализации федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование".

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования, а также ставит задачу вхождения России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Изначально в состав нацпроекта входили 10 федеральных проектов: это "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Поддержка семей, имеющих детей", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего", "Молодые профессионалы" (повышение конкурентоспособности профобразования), "Новые возможности для каждого", "Социальная активность", "Экспорт образования" и "Социальные лифты для каждого". С 2021 года к их числу добавится еще один федеральный проект о патриотическом воспитании граждан.

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