Перепутавших пациенток сотрудников больницы в Москве уволили

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Сотрудники московской больницы, где при выписке перепутали двух пожилых пациенток, уволены, главному врачу вынесли выговор. Об этом сообщается в пятницу на сайте столичного департамента здравоохранения.

Как пояснили в ведомстве, департамент провел внутреннюю проверку после публикаций СМИ о том, что из одной из больниц Москвы выписали пожилую женщину с документами другой пациентки.

"Сотрудник, оформлявший их на госпитализацию, допустил ошибку, перепутав документы двух женщин. В результате этого из больницы была выписана женщина с документами другой пациентки. В ходе проверки установлен грубый факт нарушения должностных обязанностей медицинским персоналом, сотрудники, допустившие халатность, уволены", - говорится в сообщении.

По данным департамента, главный врач больницы лично извинился перед родственниками пациентки.