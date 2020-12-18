Володин выразил соболезнования в связи со смертью депутата Шурчанова

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Ушедший из жизни депутат Госдумы, заместитель руководителя фракции КПРФ Валентин Шурчанов был профессиональным и ответственным человеком, его уважали и избиратели, и коллеги, отметил в пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Валентин Сергеевич был профессиональным и ответственным человеком. Многие годы он посвятил служению людям. Более 20 лет работал в Государственной думе, был одним из самых активных депутатов. Валентина Сергеевича уважали избиратели, он пользовался большим авторитетом у коллег", - приводит слова Володина пресс-служба нижней палаты парламента в пятницу.

Спикер Госдумы подчеркнул, что Шурчанов ушел из жизни после тяжелой болезни и выразил глубокие соболезнования родным и близким депутата. "Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Валентина Сергеевича. Светлая память", - отметил Володин.

В свою очередь глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, первым заместителем которого был Шурчанов, назвал уход депутата "тяжелой и непоправимой утратой". "Ушел человек, который стал другом и соратником для каждого, кто причастен к работе комитета по бюджету. Скорбят депутаты и сотрудники аппарата. Эта потеря поистине невосполнима", - отметил Макаров.

Он выразил глубокие соболезнования семье и близким депутата и подчеркнул, что все, кто знал Шурчанова, "уважали его за большую душевную щедрость и добропорядочность". "Мы всегда ощущали его поддержку в самых сложных вопросах. Светлая память человеку, патриоту, который не боялся трудностей и стремился сделать жизнь каждого, кто был рядом, лучше и достойнее", - отметил Макаров.

Депутат Госдумы, заместитель руководителя фракции КПРФ Валентин Шурчанов умер на 74-м году жизни после перенесенного коронавируса, сообщил ТАСС в пятницу лидер КПРФ Геннадий Зюганов. По его словам, Шурчанов "тяжело очень болел три недели".