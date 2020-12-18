Наибольший прирост пациентов с COVID-19 зафиксировали в Архангельске на этой неделе

АРХАНГЕЛЬСК, 18 декабря. /ТАСС/. Самая высокая заболеваемость новой коронавирусной инфекцией за все время пандемии зафиксирована на прошедшей неделе в Архангельске и Северодвинске. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Архангельской области Александр Герштанский на еженедельном брифинге регионального оперштаба в пятницу.

Согласно данным региональных властей, с 11 по 18 декабря в Архангельске ежедневно выявляется около 100-120 новых случаев заражения коронавирусом (15 декабря - почти 190), в Северодвинске - от 60 до почти 140.

"Развернуто в настоящий момент чуть больше 2,5 тыс. коек. Процент свободного коечного фонда составляет порядка 300 коек. Эти свободные койки в основном располагаются на базе южного кластера, то есть фактически процентов 80 - это свободные койки, которые есть на базе Котласа, Коряжмы. В Архангельске и в Северодвинске ситуация хуже, это связано с тем, что достаточно высокая заболеваемость наблюдается, за прошедшую неделю она самая высокая за всю историю наблюдения", - сказал он.

По словам Герштанского, в регионе разворачиваются дополнительные койки. "Дополнительные койки разворачиваются на базе Архангельской областной клинической больницы, с понедельника дополнительно будут открыты 25 коек на базе первой городской больницы, они будут развернуты на базе пульмонологического отделения, отдельного корпуса стоящего двухэтажного, не на базе кардиохирургических отделений, кардиологических отделений, как проходила информация в ряде средств массовой информации", - подчеркнул и.о. министра.

Кроме того, к концу следующей недели планируется открыть дополнительно еще 75 коек на базе первой городской больницы. "Это будет четвертый этаж, где располагалась часть неврологического отделения. С точки зрения помощи пациентам неврологического профиля она не пострадает, плановая помощь будет временно немножечко сокращена, но она будет все равно в каком-то объеме продолжаться", - уточнил Герштанский.

Также с 22 декабря в Северодвинске разворачивается 40 коек. "В случае необходимости также дополнительно к развертыванию дополнительных коек готовы и больница скорой медицинской помощи №2 в Северодвинске. Что касается тех коек, которые мы разворачиваем на базе районных больниц, городских больниц, [то] они увеличиваются по мере необходимости", - заключил представитель регионального Минздрава.

Заражения на предприятиях

Как отметила представитель территориального Управления Роспотребнадзора Ольга Соколова, в регионе фиксируется большое количество домашних очагов заражения коронавирусом, а также на градообразующих предприятиях. "У нас большое количество контактных в очагах, домашние очаги, большое количество контактных, и они практически все заболевают со временем, и контактные по трудовым коллективам тоже, в градообразующих предприятиях - там тоже есть случаи большого количества заболевших, большое количество сначала контактных, потом заболевших", - уточнила она. По словам Соколовой, в летний период таких ситуаций было меньше, так как жители больше находились на дачах или отдыхе.

По последним данным федерального оперштаба, в Архангельской области зафиксировано более 38,3 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели более 29 тыс. пациентов, умерли 389 человек.