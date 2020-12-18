Курорт Красная Поляна в Сочи откроет новую горнолыжную трассу на высоте 2,2 тыс. м

СОЧИ, 18 декабря. /ТАСС/. Курорт Красная Поляна в предстоящем зимнем сезоне запустит новую "зеленую" трассу для новичков на высоте 2,2 тыс. м над уровнем моря с отдельным бугельным подъемником. Об этом сообщил журналистам генеральный директор НАО "Красная поляна" Андрей Круковский в ходе пресс-тура в пятницу.

"В этом году у нас для гостей откроется несколько новых трасс на горе. В том числе первая "зеленая" трасса в высокогорной части курорта "Первый снег", оборудованная отдельным бугельным подъемником", - сказал Круковский.

Он добавил, что новая трасса будет запущена на высоте 2,2 тыс. м. Таким образом, гости смогут начать обучение на лыжах или сноуборде с первого дня сезона катания, не дожидаясь выпадения достаточного количества снега на других учебных трассах, на отметках ниже 1 тыс. м. Также курорт планирует расширить зону внетрассового катания, увеличив количество фрирайд-зон, и впервые построить сноупарк в восточном секторе.

Кроме того, среди новинок - открытие фермы северных оленей в парке приключений Wonder Land, где гости смогут пообщаться с животными, покормить их и покататься на оленьих упряжках, а также попасть на экскурсию к оленеводам, представителям малочисленного северного народа ханты.

О бронировании в отелях на период зимнего сезона

Круковский также отметил, что число бронирований в отелях курорта на период зимнего сезона выросло на 30% по сравнению с прошлым годом.

"Спрос на новогодние праздники очень высокий, на сегодняшний момент забронировано уже больше 90% номеров в отелях. В целом по сезону сейчас мы видим, [что] загрузка отелей примерно на 30% выше, чем год назад на ту же дату", - сообщил гендиректор НАО "Красная Поляна".

Он также сообщил, что в целом по горному кластеру ожидают принять около 300 тыс. туристов, а конкретно на курорте Красная Поляна - около 100 тыс. человек за новогодние праздники. "Это примерно на 30% больше, чем в прошлом году. Сейчас просто идет самый старт сезона, но в целом по сравнению с прошлым годом активность бронирований на треть выше, чем годом ранее", - сказал он.

Круковский также рассказал о создании специальной программы для гостей курорта в связи с распространением коронавирусной инфекции. "Мы разработали отдельную программу "25 шагов к вашей безопасности" - на базе всех рекомендаций Роспотребнадзора по всему курорту осуществляется бесконтактная термометрия, у гостей дополнительные усиленные стандарты по дезинфекции номеров в отелях. Дополнительный стандарт безопасности по ресторанам, ежедневная обработка дезинфицирующими средствами кабинок канатных дорог, соблюдение социальной дистанции. В целом курорт готов", - подчеркнул он.

НАО "Красная поляна" - горный курорт развлечений, расположенный на отрогах Кавказских гор в 30 минутах от международного аэропорта Сочи, Олимпийского парка и побережья Черного моря. Инфраструктура курорта включает отели мировых брендов, канатные дороги, кафе, рестораны, бары. На территории расположены спа-комплексы с открытыми и закрытыми бассейнами, а также крытый аквапарк. Для любителей горных лыж и сноуборда работают 30 км трасс, 6 зон для фрирайда, 13 современных подъемников, 2 сноупарка с различными фигурами.

О ситуации в Краснодарском крае

По данным регионального оперативного штаба по состоянию на утро пятницы, в регионе подтверждено 25,2 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 17,2 тыс. человек, умерли 762 пациента. Режим повышенной готовности в регионе продлен до 31 декабря, жители должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Лицам с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями, а также всем гражданам старше 65 лет следует соблюдать режим самоизоляции. Власти отменили новогодние детские представления в очном формате. Кафе и рестораны на Кубани будут работать на Новый год до полуночи.

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