Руперт Мердок привился от коронавируса в Великобритании

"Он [Мердок] бы хотел поблагодарить всех врачей, которые столь усердно работают в период пандемии, а также ученых, которые разработали данную вакцину", - отмечается в тексте. Издание подчеркнуло, что 89-летний Мердок был привит в клинике города Хенли-он-Темс (графство Оксфордшир на юге Англии), неподалеку от которого он проживает.

Вакцинация от коронавируса началась в королевстве 8 декабря после того, как Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Великобритании 2 декабря первым в мире одобрило использование препарата Pfizer и BioNTech. Первыми вакцину смогут получить медицинские работники, лица, проживающие в домах престарелых, а также люди старше 80 лет. Затем последовательно начнется вакцинация людей в других возрастных группах, начиная с самых пожилых. По состоянию на среду в стране были привиты почти 140 тыс. человек.

Мердок является основателем холдинга News Corp, в который входят британские газеты The Sun, Times и Sunday Times, американские издания The Wall Street Journal и The New York Post, агентство деловых новостей Dow Jones & Company, одно из крупнейших издательств в мире HarperCollins.

За последние семь дней в среднем в королевстве регистрировалось по 22,9 тыс. случаев инфицирования и 424 летальных исхода в сутки. Общее число умерших после заражения коронавирусом достигло в четверг 66 052, что является одним из самых высоких показателей во всей Европе. Всего число случаев заражения в Великобритании составляет 1,94 млн.