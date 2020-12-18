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Пандемия COVID-19

В Ивановской области почти 700 детей, переболевших COVID-19, отправят в санатории

Первая смена в них стартует 26 декабря

ТАСС, 18 декабря. Почти 700 детей из Ивановской области, перенесших новую коронавирусную инфекцию, пройдут курс оздоровления в санаториях региона. Первая смена начнется уже 26 декабря, сообщил журналистам в пятницу глава областного департамента здравоохранения Артур Фокин.

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"У нас в Ивановской области с начала года около 700 детей перенесли коронавирусную инфекцию. В большинстве случаев она протекала в легкой форме. Но для снижения неблагоприятных последствий для состояния здоровья этих детишек оперативный штаб принял решение, что для них будут организованы санаторные смены в детских лагерях области", - сообщил Фокин.
Первая смена начнется уже 26 декабря. В общей сложности в регионе будут работать три санатория, которые будут принимать детей в возрасте от 6 до 15 лет, родителям за путевки платить ничего не придется. "Средства на организацию оздоровительного отдыха будут выделены из бюджета области", - уточнил глава департамента.

По данным оперативного штаба, в Ивановской области в настоящий момент официально зарегистрировано 18 865 случаев новой коронавирусной инфекции, прирост за сутки составил 177 человек. Выздоровели 13 927 пациентов, умерли 402.

Теги
РоссияИвановская областьПандемия COVID-19
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