Главный редактор проекта "Сноб" Ксения Чудинова покидает свой пост

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Главный редактор мультиформатного проекта "Сноб" Ксения Чудинова покинет свою должность 31 декабря. Об этом она сообщила в пятницу в своем блоге на сайте проекта.

"31 декабря я перестаю быть главным редактором проекта "Сноб". Проект "Сноб" остается в надежных руках издателя и единственного владельца Марины Геворкян и главного редактора проекта Сергея Николаевича", - написала она.

Чудинова работала в проекте с 2009 года, с 2018 года - главный редактор.

Проект "Сноб" существует с 2008 года. Он включает в себя цифровую и печатную версии журнала, а также сайт с различными материалами. Сам проект позиционирует себя как "дискуссионное, информационное и общественное пространство для людей, которые живут в разных странах, говорят на разных языках, но думают по-русски".