Роскомнадзор требует от Facebook разблокировать Instagram "Вести. Астраханская область"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Роскомнадзор потребовал от компании Facebook восстановить доступ к Instagram-аккаунту "Вести. Астраханская область", принадлежащему ГТРК "Лотос", сообщает пресс-служба ведомства в пятницу.

"Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Facebook Inc. с требованием в кратчайшие сроки возобновить доступ к Instagram-аккаунту "Вести. Астраханская область", принадлежащему ГТРК "Лотос", - говорится в сообщении.

Аккаунт, по информации ведомства, был заблокирован без объяснения причин.

"Такие действия являются актом цензуры и нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней", - подчеркнули в РКН.