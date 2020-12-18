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Роскомнадзор требует от Facebook разблокировать Instagram "Вести. Астраханская область"

По данным ведомства, аккаунт, принадлежащий ГТРК "Лотос, заблокировали без объяснения причин

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Роскомнадзор потребовал от компании Facebook восстановить доступ к Instagram-аккаунту "Вести. Астраханская область", принадлежащему ГТРК "Лотос", сообщает пресс-служба ведомства в пятницу.

"Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Facebook Inc. с требованием в кратчайшие сроки возобновить доступ к Instagram-аккаунту "Вести. Астраханская область", принадлежащему ГТРК "Лотос", - говорится в сообщении.

Аккаунт, по информации ведомства, был заблокирован без объяснения причин.

"Такие действия являются актом цензуры и нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней", - подчеркнули в РКН.

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