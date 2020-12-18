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В Карачаево-Черкесии издали книгу сказок народов республики

Тираж издания составил 1 тыс. экземпляров, книги передадут общественным организациям республики, в школьные библиотеки региона и детские сады

ЧЕРКЕССК, 18 декабря. /ТАСС/. Детская книга "Сказки народов Карачаево-Черкесии", где собраны сказки на карачаевском, ногайском, черкесском, русском и абазинском языках, выпущена в регионе тиражом в 1 тыс. экземпляров, сообщил в пятницу глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в Instagram.

"Рад сообщить, что в свет вышло прекрасное детское издание - сказки народов Карачаево-Черкесии. В одной книге впервые собраны карачаевские, русские, черкесские, абазинские и ногайские народные сказки - достояние субъектообразующих народов республики. Что немаловажно, все сказки на родных языках переведены и дублируются на русском языке", - написал Темрезов.

Он, отметил, что в создании книги участвовали общественники, филологи, этнографы, представители научного сообщества республики. Издание выпущено тиражом в 1 тыс. экземпляров и будет передано общественным организациям республики, в школьные библиотеки региона и детские сады.

"Благодарю каждого за этот бесценный труд, за то, что внесли свой вклад в сохранение национальных языков народов Карачаево-Черкесии, их самобытности и культуры", - добавил руководитель региона.

КЧР - один из самых многонациональных регионов РФ, в котором проживают представители около 100 народов, пять из которых - абазины, ногайцы, карачаевцы, русские и черкесы - являются субъектообразующими этносами.

Теги
Темрезов, Рашид БориспиевичРоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
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