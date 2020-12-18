В Риме закончили реставрацию мавзолея Августа

РИМ, 18 декабря. /ТАСС/. Один из знаковых археологических памятников Рима - мавзолей Августа, усыпальница первого императора Древнего Рима (63 год до н.э. - 14 год н.э.), готов вновь принимать посетителей. Как объявила в пятницу мэр итальянской столицы Вирджиния Раджи, в античном памятнике завершились реставрационные работы и с 21 декабря можно на специальном сайте заказывать экскурсии.

"Посещения памятника с соблюдением всех антиковидных норм начнутся с марта", - объявила градоначальник, пообещав, что весь будущий год вход для римлян будет бесплатным.

Реставрационные работы шли с 2007 года, а открытие мавзолея несколько раз откладывалось. С 1930-х годов прошлого века мавзолей был фактически закрыт. Хотя, как рассказали журналистам, которым в пятницу представили памятник, на самом деле до 2007 года в него можно было попасть специальным группам. Однако только сейчас была восстановлена внешняя часть, которая впервые позволяет совершить полный маршрут осмотра мавзолея, точнее того, что от него осталось после веков необычного использования.

Памятник, который хранит историю города

Бывший мавзолей, воздвигнутый по приказу императора в 28 году до н.э., задолго до смерти Августа, был практически заброшен в конце 1930-х годов, когда по распоряжению Бенито Муссолини (1883-1945), было решено вернуть ему первоначальный вид. Тогда большую часть здания, в том числе где были захоронены император и его близкие, извлекли из-под земли. Археологи предполагают, что стены круглого сооружения достигали 45-метровой высоты. В центре находился постамент такой же высоты, который венчала скульптура Августа.

В средние века мавзолей был заброшен, вся его центральная часть обвалилась, а уровень города поднялся на несколько метров. В руинах был разбит сад, а когда он оказался заброшен, там устроили амфитеатр, в котором начали проводить корриды. Экскурсионный маршрут проходит по едва узнаваемым коридорам, по которым на арену выпускали быков.

Проведение коррид было окончательно завершено в 1829 году. С конца XVIII века в перестроенном амфитеатре стали проводить концерты, и бывший мавзолей стал фактически королевским театром. В его зале выступал оркестр музыкальной академии "Санта-Чечилия", один из самых прославленных и старых в стране. С годами зал расширялся, в него вели шесть входов, внутри сохранилась лестница начала XX века, которая вела на ярусы. Последняя перестройка бывшего мавзолея проводилась в 1932 году.

Реставрация длиной в десятилетия

Муссолини, чей политический проект во многом был связан с величием Древнего Рима, решил восстановить мавзолей в первоначальном виде. В конце 1930-х годов начались раскопки и восстановительные работы, которые, как тогда было принято, не всегда соответствовали нынешним строгим принципам консервации. От того периода в мавзолее остались бетонные конструкции, воспроизводящие античные элементы. Закончить проект не удалось из-за начала войны.

Вокруг мавзолея была выстроена площадь имени императора Августа, которая характеризуется зданиями в неоклассическом стиле, типичном для фашистского периода. Эта площадь сейчас тоже представляет историческую и архитектурную ценность. В одном из зданий в 2022 году должен открыться отель Bvlgari. Возникшая более века назад в Риме компания активно участвует в благотворительных проектах, финансируя поддержание и реставрацию римских памятников. Последний из них - обновление освещения "Алтаря мира", памятника, также связанного с именем Августа. Он представляет собой ряд гигантских барельефов, составленных в форме алтаря. Август заказал его в 9 году н.э. в знак установления мира на обширных подчинявшихся Риму территориях, погрузившихся в войны после убийства Юлия Цезаря (44 год до н.э.). Собрать их воедино удалось также во времена Муссолини. Комплекс "Алтарь мира" вместе с площадью должны были составлять единый комплекс.

В Риме есть еще один императорский мавзолей. Известный сейчас как замок Святого Ангела памятник был усыпальницей императора Адриана (76 - 138), которая со временем превратился в папскую крепость.

К марту, когда планируется открыть мавзолей Августа для посещений, должны быть окончательно завершены работы по обустройству площади перед ним. Сообщалось, что весь проект обошелся в сумму более €8 млн, большая часть которой поступила из частных источников. Одним из спонсоров стал фонд TIM, принадлежащий коммуникационной компании Telecom Italia.