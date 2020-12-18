Трамп пожелал Макрону скорейшего выздоровления

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, который заразился новым коронавирусом, и пожелал ему скорейшего выздоровления. Об этом сообщил в пятницу заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

Как он уточнил, беседа двух лидеров состоялась в четверг. "Президент Трамп пожелал президенту Макрону скорейшего выздоровления и быстрого возвращения к полному исполнению обязанностей [главы государства]. Кроме того, президент [Трамп] передал наилучшие поздравления президенту Макрону, его семье и народу Франции в связи с [предстоящим] Рождеством", - добавил Дир.