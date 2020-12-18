Похолодание, дожди и снег ожидаются в выходные на юге России

ТАСС, 18 декабря. Понижение температуры воздуха на несколько градусов произойдет в выходные дни на юге России, в регионах Южного федерального округа ожидаются дожди и снег, сообщил ТАСС в пятницу ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"В субботу на юге России обойдется без существенных осадков, а в воскресенье с запада и северо-запада приблизятся атмосферные фронты, поэтому погода будет преимущественно облачной с температурой, близкой к нулевой отметке. Не обойдется без гололедицы и дождя с мокрым снегом. Температура понизится на несколько градусов, но она будет близка к средним многолетним значениям конца декабря", - сказал он.

В Волгограде в субботу похолодает до 2-4 градусов мороза, в воскресенье - до 5-7 градусов мороза. Высота снежного покрова в городе прибавится на 3-4 см. В Ростове-на-Дону также ожидается небольшой снег при 1-3 градусах мороза. Такую же температуру воздуха прогнозируют и в Элисте, где снегопад ожидается в воскресенье.

В Краснодаре в субботу прогнозируют до 2-4 градусов тепла, в ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до нуля, пойдет дождь с мокрым снегом. Движение на дорогах осложнит гололедица. В Сочи при температуре воздуха от 8 до 10 градусов тепла дожди начнутся в ночь на воскресенье, в горах города-курорта - снегопады. В Ялте на выходные дни пасмурно, временами дождь при температуре плюс 5-7 градусов.

Холодный воздух задержится на Юге России в первую половину следующей недели, осадки усилятся.