Роспотребнадзор опечатал торговой дом "Савеловский" из-за нарушений антикоронавирусных мер

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции обнаружили в торговом доме "Савеловский" в Москве, помещение опечатали. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

"В ходе проведения осмотра установлено, что юридическим лицом ООО "Майкрорент" не обеспечено проведение в торговом доме санитарно-противоэпидемических мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции. В отношении юридического лица ООО "Майкрорент" составлен протокол об административном правонарушении и протокол о временном запрете деятельности юридического лица по ч. 2 ст. 6. 3 КоАП РФ, входные группы торгового дома "Савеловский" опечатаны. Материалы дела направлены в Останкинский районный суд для принятия решения о приостановлении деятельности торгового дома "Савеловский", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что в торговый дом допускали посетителей без масок и перчаток, а также не проверяли у них температуру. Кроме того, в здании отсутствовало оборудование для обеззараживания воздуха, кожные антисептики были размещены не у всех входных групп, должным образом не проводились профилактическая дезинфекция и обработка контактных поверхностей, отсутствовал неснижаемый запас дезинфицирующих средств.