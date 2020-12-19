Власти Кузбасса разрешили работу новогодних сельскохозяйственных ярмарок

КЕМЕРОВО, 19 декабря. /ТАСС/. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев разрешил муниципалитетам проводить однодневные новогодние сельскохозяйственные ярмарки на открытом воздухе. Распоряжение опубликовано на официальном портале правительства Кемеровской области.

"Разрешить органам местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса проведение однодневных новогодних сельскохозяйственных ярмарок с предоставлением услуг торговли и общественного питания на открытом воздухе (далее - ярмарки)", - указано в документе.

Согласно документу, мероприятия разрешено проводить при соблюдении требований санитарных норм и правил по профилактике коронавирусной инфекции. В частности, необходимо обеспечить персонал антисептиками или дезинфицирующими салфетками, масками или респираторами. Посетителей будут обслуживать только при наличии маски.

При этом запрещается нанимать на работу сотрудников в возрасте от 65 лет и имеющих заболевания, требующих самоизоляции. Этим категориям граждан также рекомендуют воздержатся от посещения ярмарок.

По данным регионального штаба на 18 декабря, в регионе зарегистрировано 23 997 случаев заражения коронавирусом (+155 за сутки). Выздоровели 20 585 человек, 440 умерли, остальные находятся под наблюдением медиков.