Городскую резиденцию Деда Мороза откроют после реконструкции в Великом Устюге

ВОЛОГДА, 19 декабря. /ТАСС/. Городская резиденция Деда Мороза, расположенная в старинном особняке XIX века в Великом Устюге Вологодской области, в конце декабря откроется после реконструкции. Трехэтажный особняк теперь полностью отдан под объекты показа и новые экспозиции, рассказали ТАСС в администрации Великоустюгского района.

"Городская резиденция Деда Мороза, расположенная в центре Великого Устюга в старинном особняке XIX века, принадлежавшем местному купцу Красильникову, откроется в конце декабря после реконструкции. Ранее резиденция делила помещения с офисами, теперь трехэтажный дом полностью отдан в распоряжение волшебника. Там размещены новые экспозиции и объекты показа, которые в конце этого года станут доступны устюжанам и гостям города", - рассказали ТАСС в администрации.

Как сообщили в правительстве области и вотчине волшебника, резиденция предстанет в совершенно новом формате. "Это сказочная история с современными технологиями, где соединяются время прошлого и настоящего, время двух веков. Цепочка соединения - это история Нового Года и Деда Мороза, история Великого Устюга", - рассказали в вотчине.

После открытия в резиденции будут проводиться различные интерактивные программы и мастер-классы, направленные на развитие творческих способностей гостей. Городская резиденция будет представлять собой как объект туристического показа, так и информационный центр, где можно будет отдохнуть, пройти по залам, а также получить совершенно точную информацию по всем туристическим объектам района. Заработает обновленная территория отдыха с фотозонами.

Появились новшества и в самой вотчине Деда Мороза, расположенной в деревне Морозовице под Великим Устюгом. С учетом эпидемиологической обстановки в вотчине строго соблюдаются санитарные требования, а все объекты оснащены рециркуляторами для обеззараживания воздуха. В целях санитарного благополучия на вотчине отказались в этом году от больших сборных туров. Все мероприятия рассчитаны на отдельные небольшие группы или индивидуальных туристов. Учтены требования по числу человек при формировании туристических групп.

К Новому году и Рождеству подготовлены новые программы: квест-избушка "Разморозка", Дача Бабы Яги, кукольный спектакль "Приключения новогодних игрушек", игровая программа с "Почтулей 35", обзорная экскурсия "В гостях у Деда Почтоведа", программа "Модная сказка Деда Мороза", интерактивная программа "На примерку с Дедом Морозом", застольная программа, фольклорные посиделки и другие, сообщили в вотчине.

О старинном городе и вотчине

Великий Устюг - один из наиболее привлекательных для туристов городов в Вологодской области. Вотчина Деда Мороза появилась в Морозовице под Великим Устюгом в 1999 году. Там есть двухэтажный деревянный терем, тропа сказок, зимний сад, зоосад - филиал Московского зоопарка, лечебно-оздоровительный комплекс, гостиница, торговые ряды, коттеджный поселок, кафе, каскад прудов, пасека Деда Мороза, его ледник и кузница. В Великом Устюге помимо городской резиденции Деда Мороза действуют его почта и дом моды.

В этом году запущены 14 специализированных поездов в старинный город из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Перми и других городов России.

В конце года планируется запуск чартерных рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга, для этого взлетно-посадочная полоса в Великом Устюге увеличена в ходе реконструкции с 1 300 до 1 800 м. После завершения реконструкции аэропортового комплекса в 2021 году в Великий Устюг станут возможны прямые чартеры из любых крупных городов России, а в перспективе - и зарубежья.