Число вылечившихся после коронавирусной инфекции выросло в Москве на 5 925

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Число вылечившихся пациентов, у которых диагностировался коронавирус, увеличилось в Москве за сутки на 5 925 и составило 562 953, сообщили в субботу в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией.

"В столице выздоровели еще 5 925 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 562 953", - сказали в штабе.

Там напомнили, что врачи проводят дополнительные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают рекомендации. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. У донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С. Горожане, которые выздоровели от коронавируса, могут стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится на дому. Горячая линия по этим вопросам: 8 (495) 870-45-16, с 9:00 до 19:00.