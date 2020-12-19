В Крыму уничтожили немецкую 250-килограммовую авиабомбу времен войны

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Саперы МЧС уничтожили немецкую 250-килограммовую авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны в Крыму. Она была найдена на открытой территории у села Баштановка Бахчисарайского района, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе Главного управления МЧС по Республике Крым.

"18 декабря вблизи с. Баштановка Бахчисарайского района отделением пиротехнических работ специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым проведена операция по обезвреживанию взрывоопасного предмета времен Великой Отечественной войны. На открытой территории сотрудниками МЧС России обнаружена 1 осколочная авиационная бомба SD-250 (весом 250 кг)", - говорится в сообщении.

Взрывоопасный предмет извлечен, транспортирован и уничтожен на специальном полигоне с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Накануне, по информации спасателей, в Ленинском районе республики у сел Заветное и Семисотка было уничтожено 12 авиабомб (10 и 20 кг) времен войны.