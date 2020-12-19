Путин будет опираться на мнение специалистов, принимая решение о прививке

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин будет ориентироваться на мнение специалистов, принимая решение о прививке от коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год", показанном в субботу на канале "Россия-1" .

"Путин вообще в целом во все проблемы вникает досконально", - сказал Песков в ответ на вопрос, к чьему мнению будет прислушиваться президент, принимая решение о прививке. На уточняющий вопрос, чье слово для Путина главное, представитель Кремля отметил: "Специалистов-то настоящих, их не так много".

Песков добавил, что все такие специалисты "на слуху, и они все принимают участие в совещаниях".

В четверг на ежегодной пресс-конференции Путин рассказал, что пока не делал прививку от коронавируса. Он пояснил, что "те вакцины, которые поступают в гражданский оборот, на сегодня предусмотрены для граждан определенной возрастной зоны". Он пояснял, что как "человек в этом смысле законопослушный, я прислушиваюсь к рекомендациям наших специалистов и поэтому пока эту вакцину, как говорят специалисты, не поставил. Но я обязательно это сделаю, как только это станет возможным".

При этом Песков ранее отмечал, что у президента России нет каких-то эксклюзивных вакцин, он пользуется лекарствами, доступными для всех граждан.

В России зарегистрированы две отечественные вакцины против коронавируса: одна разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, другая - Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора. В скором времени возможна регистрация третьей вакцины, созданной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук.