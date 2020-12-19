Власти Петербурга не планируют ослаблять коронавирусные ограничения в ближайшие дни

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Действующие противоэпидемические ограничения в Санкт-Петербурге не планируется снимать в ближайшие дни. Об этом со ссылкой на вице-губернатора Евгения Елина сообщили в субботу в его аппарате.

"По словам вице-губернатора, сегодня значительное число заболевших находится в тяжелом и среднетяжелом состоянии, а количество свободных коек не соответствует рекомендациям Роспотребнадзора для смягчения ограничительных мер, поэтому в ближайшие дни снимать ограничения не планируется", - говорится по итогам встречи Елина с представителями сферы туризма (в формате видеоконференции).

Вице-губернатор отметил, что дальнейшие решения по ограничениям будут приниматься только с учетом мнения эпидемиологов и врачей. "Как только будет снижение количества госпитализаций, разгружен коечный фонд - можно будет говорить о частичном или полном снятии ограничений", - привели его слова в аппарате.

На встрече обсуждались меры поддержки, которые, по мнению предпринимателей, могут помочь организациям сохранить работоспособность. Вице-губернатор поручил проработать предложения.

Комментируя вопрос предпринимателей о том, повлияют ли на предоставление мер поддержки выявленные в ходе проверок нарушения постановления №121 (о коронавирусных ограничениях в городе), Елин пояснил, что "будет учитываться факт наличия QR-кода у организации, а также отсутствие нарушений [этого документа]".

В связи с ростом заболеваемости в Петербурге общепит работает до 23:00. С 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена эта работа. С 25 по 29 декабря, а также с 4 по 10 января кафе и рестораны не будут принимать посетителей с 19.00 до 06.00 мск. С 30 декабря по 10 января в Петербурге закрыты для посещения музеи, театры, выставки, концертные площадки, зоопарк.