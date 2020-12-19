Медики выявили четыре очага коронавируса в Псковской области

ПСКОВ, 19 декабря. /ТАСС/. Медики выявили на территории Псковской области четыре очага заражения коронавирусом, общее число инфицированных там превышает 50, сообщила пресс-служба администрации региона.

"За последние сутки в Псковской области добавилось сразу четыре новых очага. В администрации Порховского района COVID-19 выявлен у 11 человек, восемь сотрудников заболело в Пушкиногорском музее-заповеднике, в Пустошкинском филиале Новосокольнической межрайонной больницы 11 человек, сразу 21 случай - в Первомайском психоневрологическом интернате: вирус подтвердился у трех сотрудников и 18 проживающих", - отмечается в сообщении в Telegram.

Накануне на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции власти области приняли решение ограничить время работы кафе и ресторанов в новогоднюю ночь, перед Рождеством и на Старый новый год.

В регионе 18 829 заразившихся, 9 359 выздоровели, 92 умерли. Власти области до 15 января карантин, перевели на закрытый режим работы соцучреждения. По мнению губернатора Михаила Ведерникова, уже заразившегося коронавирусом, в регионе празднования должны пройти без массовых мероприятий.