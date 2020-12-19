В реке Мологе не выявили превышения ПДК нефтепродуктов после разлива топлива

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 декабря. /ТАСС/. Исследования не зафиксировали превышения предельно допустимых концентраций нефтепродуктов в реке Молога Пестовского района Новгородской области после разлива дизельного топлива. Инцидент произошел 7 декабря в результате незаконной врезки в нефтепровод. О результатах обработки проб сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства.

"По информации регионального управления Росприроднадзора, в пробах, отобранных в реке Молога Пестовского района, не выявлено превышения предельно допустимых концентраций нефтепродуктов", - сообщили ТАСС в пресс-службе правительства области.

Информация о разливе поступила в МЧС по региону 7 декабря. На территории деревни Тимофеево Пестовского района была обнаружена протечка дизельного топлива в незаконной врезке к основному нефтепроводу, принадлежащему топливной компании ООО "Транснефть-Балтика". По уточненной информации от ООО "Транснефть-Балтика", произошел разлив 9,5 кубометра дизельного топлива на площади 650 кв. м. Транспортировка топлива была прекращена.

Ликвидацией последствий занимается компания ООО "Прогресс". В ее работе были выявлены нарушения. Так, загрязненный нефтепродуктами грунт должны были вывезти на полигон в Ленинградскую область. Однако грунт с резким запахом нефтепродуктов обнаружили в деревнях Княжево и Охона Новгородской области. Компании грозят штрафы, а также расторжение договора и ходатайство об изъятии лицензии. Губернатор региона Андрей Никитин поручил 24 декабря провести контрольные мероприятия по приемке трех территорий: самого места разлива, а также участков в Княжево и Охоне.