Уйба сообщил, что Коми требуется еще 11 школ для решения проблемы со второй сменой

СЫКТЫВКАР, 20 декабря. /ТАСС/. Правительство Республики Коми разработало стратегию развития инфраструктуры в сфере образования до 2025 года. Планируется начать строительство 11 школ для решения проблемы со второй сменой, еще 17 зданий нужно для решения проблемы ветхости существующих учреждений образования, рассказал в субботу вечером глава региона Владимир Уйба.

"Чтобы все наши школьники учились в первую смену, республике необходимо 11 новых школ - в Сыктывкаре, Ухте, Ижемском и Корткеросском районах. Еще нужно 17 школ построить, чтобы решить проблему ветхости зданий и нехватки помещений под кабинеты химии, физики и других предметов", - сказал глава региона в видеообращении к жителям в "ВКонтакте".

Как отметил руководитель республики, на сегодня 11 тыс. школьников или 11% от общего числа обучающихся учатся во вторую смену, что ограничивает возможности посещать занятия во всевозможных кружках и спортивных секциях для дополнительного развития.

Для решения вопроса правительство республики приняло стратегическую карту строительства инфраструктуры сферы образования на период до 2025 года. "До этого срока нам необходимо начать строительство 28 объектов образования. Это будут общеобразовательные школы, школы-сады, начальные школы, школы с дошкольными группами, новые здания или же пристройки к уже существующим. Также запланировано строительство шести новых детских садов там, где их не хватает - в Сыктывкаре, Ижемском, Усть-Куломском и Сысольском районах", - пояснил глава региона.

В пятницу в регионе было подписано разрешение о вводе в эксплуатацию школы в селе Дутово Вуктыльского района. В этом году открыли школу на 600 мест в поселке Краснозатонский под Сыктывкаром. Завершено возведение школы на 1 200 мест в сыктывкарском микрорайоне Орбита, школы на 500 мест в селе Визинга Сысольского района, а также школы-сада на 145 мест в селе Часово Сыктывдинского района.

"Часовская средняя общеобразовательная школа является одним из старейших учебных заведений республики. В этом году ей исполнилось 160 лет. Свой юбилей школа встретила в новом современном здании, где созданы прекрасные условия для обучения и воспитания детей", - добавил глава Коми.