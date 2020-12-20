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Умер прокурор Якутии Олег Нарковский

Ему было 53 года

ТАСС, 20 декабря. Прокурор Республики Саха (Якутия) умер на 54-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом в воскресенье сообщается на сайте республиканского правительства.

"Глава Якутии Айсен Николаев и правительство республики выражают соболезнования в связи с кончиной прокурора Республики Саха (Якутия) Олега Нарковского, который скончался после тяжелой болезни. Олег Нарковский был настоящим профессионалом, был верен служебному долгу и внес достойный вклад в защиту и укрепление законности и правопорядка в нашем регионе", - говорится в сообщении.

Олег Нарковский родился в 1967 году. В органах прокуратуры он работал с 1992 года. Прокурором республики был назначен в июне 2019 года. До этого служил в органах прокураторы Красноярского края. Прошел путь от помощника прокурора района в Красноярске до заместителя прокурора Красноярского края.

Теги
РоссияЯкутияНиколаев, Айсен Сергеевич
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