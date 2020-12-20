На Кубани отработали схему заселения туристов с учетом антиковидных мер в пиковую нагрузку

КРАСНОДАР, 20 декабря. /ТАСС/. В отелях черноморского побережья и горных курортов Краснодарского края отработали схему эпидемически безопасной работы стоек заселения для работы в пиковые нагрузки во время новогодних праздников, сообщили ТАСС в министерстве туризма курортов и олимпийского наследия региона.

"Приоритетом в организации отдыха на курортах Краснодарского края была и остается безопасность туристов. Работа всех объектов туристической и гостиничной инфраструктуры организована в полном соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора <…>. Отработана схема действий при пиковой нагрузке на стойках приема и размещения во время массового заселения гостей, для отдыхающих подготовлены специальные памятки с актуальными правилами", - сообщили в министерстве.

Уточняется, что средняя загрузка отелей горного кластера составит около 90%, прибрежного - около 75%. Также для защиты туристов от коронавируса были разработаны правила дезинфекции, уборки и система реагирования при возможном заболевании. Все курорты обеспечены запасом моющих и дезинфицирующих средств, антисептиками, средствами индивидуальной защиты. В министерстве отметили, что наибольший поток гостей ожидается в горном кластере Сочи. Там с 28 декабря начнет работу оперативный штаб для максимального разведения турпотоков и контроля за соблюдением противоэпидемических мер.

Также в горном кластере организована бесконтактная продажа электронных ски-пассов. Время действия билетов для экскурсионных туристов и тех, кто приезжает кататься на горных лыжах и сноуборде, будет разграничено, чтобы избежать возникновения очередей.



Курорты готовы



Мэр Геленджика Алексей Богодистов рассказал ТАСС, что сейчас санаторно-курортный комплекс города загружен на 60%, однако к праздникам власти города ожидают увеличения количества отдыхающих.

"В плане выполнения требований Роспотребнадзора Геленджик не расслаблялся. Все отели, санатории строго выполняют их: тепловизоры на входе, санитайзеры, маски, перчатки, частая дезинфекция", - объяснил глава города.

В "Розе Хутор" ТАСС рассказали, что 26 декабря там состоится традиционный праздник курорта. Вся программа построена с учетом действующих в крае ограничений. Мероприятия будут проходить на открытом воздухе, что позволит соблюдать все меры предосторожности, в том числе социальную дистанцию. Гостям обещают красочные иллюминации, лазерное шоу, мэппинг-шоу (проекции) на здании ратуши, фейерверк. Аналогичная программа предполагается в дни новогодних каникул.

"Помимо катания на горных лыжах и сноуборде, гостям предлагаются аттракционы и развлечения на воздухе: родельбан, качели над облаками, подвесной мост. Можно познакомиться с обитателями "Хаски хутора" или оленьей фермы, посетить этно-фермы, этнографический комплекс "Моя Россия" и многое другое", - сообщили в пресс-службе.

Краснодарский край является основным курортным регионом России, в 2019 году общий турпоток в нем составил порядка 17,3 млн отдыхающих. С начала года регион посетили 11,5 млн туристов, по сравнению с 2019 годом турпоток снизился на 33%. Из-за пандемии коронавируса в регионе введен мораторий на взимание курортного сбора до конца 2020 года.



О ситуации в Краснодарском крае



По данным регионального оперативного штаба по состоянию на утро воскресенья, в регионе подтверждено 25,4 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 17,2 тыс. человек, умерли 773 пациента. Режим повышенной готовности в регионе продлен до 31 декабря, жители должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Лицам с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями, а также всем гражданам старше 65 лет следует соблюдать режим самоизоляции. Власти отменили новогодние детские представления в очном формате. Кафе и рестораны на Кубани будут работать 31 декабря до полуночи.