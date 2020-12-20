Эксперт: минимум в 6 регионах России уровень иммунной прослойки к COVID-19 составляет 45%

ТАСС, 20 декабря. Москва, Ставропольский край, Татарстан, Ленинградская, Астраханская и Московская области показали уровень иммунной прослойки к новой коронавирусной инфекции в 45%. Об этом сообщил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера академик РАН Арег Тотолян в эфире программы "Вести недели" на телеканале " Россия-1 " в воскресенье.

"Как минимум в шести регионах мы увидели уровень иммунной прослойки более 45%. Это достаточно существенно. К таким регионам можно отнести Астраханскую область, Ставропольский край, Москву, Ленинградскую область, Московскую область, Республику Татарстан", - сказал он.

Популяционное исследование Роспотребнадзора началось в июне 2020 года. В ходе первого этапа, ученые получили мозаичную картину в масштабах всей страны. Показатели коллективного иммунитета варьировались в диапазоне от 4 до 50%. На втором этапе исследования в сентябре - октябре регионы показали двукратный рост иммунной прослойки. Третий этап исследования популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции начался в регионах России 9 декабря.