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Пандемия COVID-19

Эксперт: минимум в 6 регионах России уровень иммунной прослойки к COVID-19 составляет 45%

К таким регионам, по словам Арега Тотоляна, относятся Астраханская область, Ставропольский край, Москва, Ленинградская область, Московская область и Республика Татарстан

ТАСС, 20 декабря. Москва, Ставропольский край, Татарстан, Ленинградская, Астраханская и Московская области показали уровень иммунной прослойки к новой коронавирусной инфекции в 45%. Об этом сообщил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера академик РАН Арег Тотолян в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия-1" в воскресенье.

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"Как минимум в шести регионах мы увидели уровень иммунной прослойки более 45%. Это достаточно существенно. К таким регионам можно отнести Астраханскую область, Ставропольский край, Москву, Ленинградскую область, Московскую область, Республику Татарстан", - сказал он.

Популяционное исследование Роспотребнадзора началось в июне 2020 года. В ходе первого этапа, ученые получили мозаичную картину в масштабах всей страны. Показатели коллективного иммунитета варьировались в диапазоне от 4 до 50%. На втором этапе исследования в сентябре - октябре регионы показали двукратный рост иммунной прослойки. Третий этап исследования популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции начался в регионах России 9 декабря.

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